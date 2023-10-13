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Махачев считает, что Волкановски принял бой на коротком уведомлении ради денег

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Российский чемпион UFC Ислам Махачев высказал мнение, почему австралийский боец Александер Волкановски принял бой на коротком уведомлении.
Махачев считает, что Волкановски принял бой на коротком уведомлении ради денег
  • Gettyimages.ru

«Уважение ему за то, что принял бой. Но мне кажется, что ему позвонили из UFC и сказали: «Эй, мы дадим тебе много денег, прими этот бой». Этот парень тяжёлый соперник. Он будет биться все пять раундов, чего не могу сказать об Оливейре», — сказал Махачев на YouTube-канале ESPN.

Напомним, что бразилец Чарльз Оливейра заявил, что отказался от боя с Махачевым из-за рассечения. Волкановски заменил Оливейру.

Бой должен состояться 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Махачев заявил, что не удивлён решением Оливейры сняться с боя.

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