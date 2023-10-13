Махачев считает, что Волкановски принял бой на коротком уведомлении ради денег

Российский чемпион UFC Ислам Махачев высказал мнение, почему австралийский боец Александер Волкановски принял бой на коротком уведомлении.

«Уважение ему за то, что принял бой. Но мне кажется, что ему позвонили из UFC и сказали: «Эй, мы дадим тебе много денег, прими этот бой». Этот парень тяжёлый соперник. Он будет биться все пять раундов, чего не могу сказать об Оливейре», — сказал Махачев на YouTube-канале ESPN.

Напомним, что бразилец Чарльз Оливейра заявил, что отказался от боя с Махачевым из-за рассечения. Волкановски заменил Оливейру.

Бой должен состояться 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Махачев заявил, что не удивлён решением Оливейры сняться с боя.