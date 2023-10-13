Махачев заявил, что не удивлён решением Оливейры сняться с боя
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«Был ли я разочарован? Я не был удивлён. Али Абдель-Азиз сказал мне, что Оливейра выбыл, потому что не хочет этого боя. Ещё до анонса Чарльз сказал, что не хочет драться в Абу-Даби», — сказал Махачев на YouTube-канале ESPN.
Бой между спортсменами должен был состояться 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).
Бразилец заявил, что отказался от боя с Махачевым из-за рассечения. Он также принёс свои извинения.
Ранее Стерлинг заступился за Оливейру после снятия с боя против Махачева.