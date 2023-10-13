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Стерлинг заступился за Оливейру после снятия с боя против Махачева

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Боец UFC Алджамейн Стерлинг прокомментировал решение бразильца Чарльза Оливейры сняться с титульного поединка против россиянина Ислама Махачева.
Стерлинг заступился за Оливейру после снятия с боя против Махачева
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC

«Все бойцы сталкиваются с травмами и проблемами. Сумасшествие — упрекать его за снятие. Неужели вы думаете, что это мудро и умно драться с большим рассечением?» — написал Стерлинг в соцсетях.

Бой между спортсменами должен был состояться 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Бразилец заявил, что отказался от боя с Махачевым из-за рассечения. Он также принёс свои извинения.

Ранее сообщалось, что Махачев поблагодарил Александера Волкановски за согласие заменить Оливейру на турнире UFC 294.

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