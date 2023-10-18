Макгрегор оскорбил чемпиона UFC Махачева

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор высказался в адрес российского спортсмена Ислама Махачева.

«Вот что случается, когда родственники спят друг с другом и у них рождается ребёнок. Вот результат», — написал Макгрегор в социальных сетях.

35-летний ирландец в декабре должен провести поединок с американцем Майклом Чендлером.

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и с тех пор не провёл ни одного поединка. Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее Нурмагомедов рассказал о 100-дневном тренировочном лагере Махачева.