Чемпион UFC Джонс призвал Махачева бить его рекорды вместо разговоров

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлой весовой категории американец Джон Джонс отреагировал на критику чемпиона организации в лёгком весе россиянина Ислама Махачева.

«Махачев недавно дал негативные комментарии. Не вижу смысла отвечать на них негативом. Я хочу призвать молодых бойцов побить некоторые из моих рекордов, вместо того чтобы использовать свой рот. Вот это будет по-гангстерски», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.

Боец поделился ожиданиями от поединка между россиянином и австралийцем Александером Волкановски, который состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Пусть победит сильнейший. Желаю Исламу всего наилучшего», — заявил он.

На счету 36-летнего американца 27 побед и одно поражение в 29 боях. Результат ещё одного поединка был признан несостоявшимся.

Ранее Махачев заявил, что перестал уважать рейтинги лучших бойцов UFC.