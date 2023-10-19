Чемпион UFC Джонс призвал Махачева бить его рекорды вместо разговоров
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«Махачев недавно дал негативные комментарии. Не вижу смысла отвечать на них негативом. Я хочу призвать молодых бойцов побить некоторые из моих рекордов, вместо того чтобы использовать свой рот. Вот это будет по-гангстерски», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.
Боец поделился ожиданиями от поединка между россиянином и австралийцем Александером Волкановски, который состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Пусть победит сильнейший. Желаю Исламу всего наилучшего», — заявил он.
На счету 36-летнего американца 27 побед и одно поражение в 29 боях. Результат ещё одного поединка был признан несостоявшимся.
Ранее Махачев заявил, что перестал уважать рейтинги лучших бойцов UFC.