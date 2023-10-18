Махачев: перестал уважать рейтинги лучших бойцов UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев объяснил, почему перестал уважать рейтинги лучших бойцов организации.

«Уважать эти рейтинги я точно перестал. Потому что… Ну хорошо, они оставили Волкановски первым тогда. Но как они поставили Джона Джонса на первое место после того, как он выиграл Сирила Гана, которого недавно победил Нганну? И вообще, он даже в топ не входил P4P рейтинга. Я этот момент не понял. После этого я уже перестал об этом думать», — цитирует Махачева Sport24.

14 февраля пресс-служба UFC опубликовала обновлённый рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). Защитивший титул Махачев оказался на втором месте, австралиец Александер Волкановски — на первом.

Напомним, что второй поединок Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, но он снялся с боя из-за травмы.

Бой пройдёт 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Махачев ответил на вопрос, поступало ли ему предложение представлять ОАЭ.