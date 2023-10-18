Махачев — о предложении выступать за ОАЭ: мы ответили, что представляем Россию

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачем ответил на вопрос, поступало ли ему предложение представлять ОАЭ.

«Такое предложение было. После первого боя мне предлагали представлять ОАЭ. Мы сказали, что представляем Россию, там живём, и больше эта тема не поднималась», — цитирует Махачева «Матч ТВ».

Поединок Махачев — Александер Волкановски возглавит турнир UFC. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, но он снялся с боя из-за травмы.

Бой пройдёт 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что Волкановски нужно сбросить 12 кг, чтобы уложиться в вес к бою с Махачевым.