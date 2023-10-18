Чимаев: Усман похож на меня, но он устаревшая версия, как iPhone 5

Боец UFC Хамзат Чимаев высказался о своём поединке с Камару Усманом.

«О нашем противостоянии говорят с первого дня, как я появился в UFC. «Хамзат — Усман, Хамзат — Усман». Усман похож на меня, но он устаревшая версия. Он как iPhone 5, а я iPhone Pro. Этим мы и отличаемся», — сказал Чимаев во время пресс-конференции.

Поединок в рамках UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) станет претендентским. Победитель боя получит возможность побороться за титул чемпиона UFC в средней весовой категории с обладателем пояса американцем Шоном Стриклендом.

Ранее тренер Косты Эрик Альбарассин обвинил команду Чимаева в саботаже.