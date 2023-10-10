Тренер бойца UFC обвинил команду Чимаева в саботаже
- Gettyimages.ru
«Нам начали звонить какие-то люди посреди ночи и будить нас. Это какой-то саботаж от команды Чимаева. Они пытаются помешать нам перестроиться в часовых поясах», — цитирует Альбарассина The MMA Hour.
Он также сообщил, что накануне столкнулся с командой Чимаева в отеле.
«Там была напряжённая обстановка, ведь когда Пауло и Чимаев встретились в последний раз, это чуть не закончилось дракой», — добавил Альбарассин.
На счету 29-летнего чеченца 12 побед (пять нокаутом) в 12 поединках в профессиональной карьере. 32-летний бразилец одержал 14 побед (11 нокаутом) и потерпел два поражения.
Ранее сообщалось, что Чимаев перестанет представлять Швецию и начнёт выступать под флагом ОАЭ.