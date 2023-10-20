Гребнев: Махачеву нужно несколько раз защитить титул для сравнения с Нурмагомедовым
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«Полагаю, что на данный момент Махачев не может считаться фигурой той же величины, что и Нурмагомедов. Хабиб был феноменом, который не только не проигрывал в поединках, но и доминировал в раундах. Ислам же уже потерпел одно поражение в своей карьере, и, на мой взгляд, ему надо одержать ещё несколько побед в защите своего титула, чтобы приблизиться к Нурмагомедову по своей значимости», — сказал Гребнев RT.
Ранее чемпион AMC Fight Night в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв выразил мнение, что Махачев должен сменить весовую категорию для сравнений с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.