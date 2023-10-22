Жители Дагестана на улицах празднуют победу Махачева

Жители Махачкалы и других дагестанских городов на центральных улицах отмечают защиту чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламом Махачевым.

В настоящее время на центральных проспектах Махачкалы пробки из-за вышедших на улицу болельщиков, а также выехавших на своих авто фанатов Махачева. На улицах другого города республики, Дербента, поддерживающие Ислама Махачева организовали танцевальные площадки на открытом воздухе, сообщает ТАСС.

Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Александером Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Ранее бывший боец смешанных единоборств (MMA) россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Махачева.