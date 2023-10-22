Махачев: проще драться в Москве, Санкт-Петербурге или в Абу-Даби

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев рассказал, где ему проще проводить поединки.

«Проще драться в Москве или Санкт-Петербурге. Потренировался дома, приехал, подрался. В Абу-Даби — руководство UFC хочет, фанаты хотят. Но мне тоже удобно. Не так далеко от дома, нет смены часовых поясов», — заявил Махачев на пресс-конференции.

Он также отметил, что поддержка арены очень помогает во время поединка.

«После каждого удара все реагируют, и это имеет эффект. Вспоминая тот же бой в Австралии. Зрители реагировали даже на те удары, которые шли мимо», — добавил Махачев.

Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

У 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Ранее Махачев раскрыл, что сказал Волкановски после поединка.