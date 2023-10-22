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Махачев рассказал, что после поединка с Волкановски пожелал ему здоровья

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев раскрыл, что сказал австралийцу Александеру Волкановски после поединка.

«Я выразил уважение человеку. Многие могли выйти на замену — Порье, Гамрот. Но с Волкановски другое дело. Он принял бой на коротком уведомлении, приехал сюда, интерес к бою не потерялся. А может, даже увеличился. Я рад так закончить бой, но желаю ему здоровья. Такие поражения не приводят к хорошему», — заявил Махачев на пресс-конференции. 

Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Ранее Махачев сообщил, что экс-обладатель титула Хабиб Нурмагомедов поздравил его с победой над Волкановски.

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