Хабиб Нурмагомедов поздравил Махачева с победой: оформил чётко, красавчик

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев сообщил, что экс-обладатель титула Хабиб Нурмагомедов поздравил его с победой над Александером Волкановски.

«Хабиб написал: «Оформил чётко, красавчик». Он очень рад. Знаю, он очень хотел быть здесь, но он человек слова. Большая благодарность, что он был со мной в тренировочном лагере и помогал готовиться», — заявил на пресс-конференции Махачев.

Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Александером Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал победу Махачева над Волкановски.