Махачев — о бое против Мейвезера: это был бы конкурентный поединок

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Ислам Махачев прокомментировал поединок с американским боксёром Флойдом Мейвезером.

«Тогда это точно была шутка. Просто выкрикнул. А сейчас это был бы конкурентный бой. Именно с этим Мейвезером. Не говорю, что три или пять лет назад я бы смог ему дать конкурентный бой, а сейчас он на большом спаде, не думаю, что он особо тренируется. А я на пике», — цитирует Махачева «Матч ТВ».

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Мейвезер завершил карьеру в 2017 году. В его активе 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Мейвезер считается самым высокооплачиваемым боксёром в мире.

Ранее Уайт опроверг слухи о бое Махачева и Оливейры в январе.