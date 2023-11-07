Махачев возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Ислам Махачев возглавил рейтинг организации вне зависимости от весовых категорий (P4P).

Об этом сообщается на официальном сайте UFC.

С первой на вторую строчку сместился американский боец Джон Джонс, который получил травму и не сможет провести поединок с соотечественником Стипе Миочичем на UFC 295. Тройку замкнул австралиец Александер Волкановски.

Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее Махачев прокомментировал поединок с американским боксёром Флойдом Мейвезером.