Вечер нокаутов в Нью-Йорке: Павлович проиграл Аспинэллу за 69 секунд, Перейра победил Прохазку на UFC 295

Сергей Павлович уступил Тому Аспинэллу в поединке за звание временного чемпиона в тяжёлом весе, который прошёл на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Россиянин не смог совладать со скоростью англичанина и уже в дебюте схватки пропустил пару мощных ударов в голову, потерпев первое поражение с 2018 года. В главном бою вечера Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку и стал девятым в истории чемпионом промоушена в двух дивизионах. При этом решение рефери остановить битву во втором раунде многие сочли преждевременным, ведь чех находился в сознании и мог продолжать драться.

За последние пять лет Сергей Павлович проделал путь от бойца, потерпевшего сокрушительное поражение в своём дебютном поединке в UFC, до звезды промоушена и одного из самых устрашающих спортсменов в смешанных единоборствах. Шесть побед подряд в первом раунде не только помогли ему добраться до вершины рейтинга тяжёлого веса, но и войти в число главных претендентов на титул. Очередной шаг к величию ему предстояло сделать на историческом турнире в Нью-Йорке, проходившем в канун 30-летия первого в истории шоу чемпионата.

Хотя номинально схватка Павловича с Томом Аспинэллом не значилась в качестве главной на UFC 295, именно к ней было приковано основное внимание в мире MMA. Это противостояние горячо обсуждали Дэниел Кормье и Майкл Биспинг, а специальное обращение к претенденту из Великобритании записали не только легендарный боец Жорж Сен-Пьер, но и известный повар Гордон Рамзи. В стороне не остались и российские звёзды. Чемпион Bellator Вадим Немков признался, что ждёт триумфа соотечественника, а двукратная золотая медалистка первенства Европы по дзюдо Дарья Курбонмамадова назвала его «настоящим зверем» и пожелала нокаутировать визави в стартовой пятиминутке.

Временами казалось, что на второй план отошла даже битва за трофей в средней категории, где отношения собирались выяснить Иржи Прохазка и Алекс Перейра. Поменяй организаторы эти дуэли местами, вряд ли кто-то остался бы недоволен. Но отсутствие на кону основного звания могло стать одной из причин, по которой они не пошли на этот шаг. Однако это никак не сказалось на уровне престижа сражения россиянина и британца.

В остальном же программа шоу в Нью-Йорке была не самой богатой на яркие поединки. Особенно это относилось к предварительной, где выделялась разве что схватка Вячеслава Борщёва с Назимом Садыховым, обещавшая стать предельно интересной. Россиянин всегда славился ярким стилем, а азербайджанец шёл на серии из девяти побед, причём лишь одна из них не была одержана досрочно.

И хотя спортсмены обошлись без нокаута или сдачи, на общем фоне всё же выделились. Ведь только в их дуэли не был определён триумфатор: она завершилась вничью по решению большинства судей. В первом и третьем раундах Борщёв заметно превзошёл соперника в стойке, подтверждением чему стало соотношение значимых ударов (114-52). Но все его старания перечеркнул провал во втором. Вячеслав «улетел» в нокдаун, а потом ещё несколько раз был в шаге от фиаско и не смог продлить успешную серию. Два представителя жюри определили ничью, в связи с чем мнение третьего уже не имело значения.

Основная программа UFC 295 началась серией эффектных досрочных побед. Сначала Диего Лопес уложил на канвас Пэта Сабатини, а потом его примеру последовали Бенуа Сен-Дени и Джессика Андраде. Причём француз сделал это особенно эффектно, достав Мэтта Фреволу сокрушительным левым хай-киком.

После этого в клетку наконец вошли Павлович и Аспинэлл. В воздухе висело такое напряжение, что во время объявления ошибся даже легендарный анонсер Брюс Баффер, неправильно назвавший угол англичанина. Правда, он быстро исправился. Сами же спортсмены сразу разрядили атмосферу, обнявшись в центре октагона.

Однако после звона гонга о дружбе быстро забыли. Аспинэлл с ходу проверил способность Павловича держать равновесие, всадив ему в ногу неприятный лоу-кик, а потом попробовал загрузить и корпус россиянина, но не попал. Зато получил возможность протестировать на себе мощь противника. Если правым прямым Сергей не достал до цели, то левый хук пришёлся точно в голову Тома и немного потряс его.

Возможно, именно после этого Павлович слишком поверил в себя и стал опрометчиво идти вперёд. Впрочем, не поддаться этому искушению было непросто. Казалось, Аспинэлл почувствовал себя неуютно и стал всё больше отступать, отвечая лишь редкими ударами по ногам. Но это было заблуждение. Англичанину удалось усыпить бдительность россиянина, а затем использовать одно из своих главных качеств — не свойственную тяжеловесу скорость.

К разящему оверхенду Павлович был явно не готов. Первое попадание в висок лишило его равновесия, а второе привело к падению. Аспинэлл рванул вперёд и добавил ещё несколько хаммерфистов, довершив начатое. Одна из самых ожидаемых битв года продлилась всего 69 секунд.

Во время объявления победителя Аспинэлл не смог сдержать эмоций и заплакал. А когда пришёл в себя, сначала он высоко отозвался о Павловиче, а затем обратился к своему отцу, посвятив ему этот трофей. Сергей же на флеш-интервью не остался, спешно покинув арену. И понять его решение можно. Ведь только что он проиграл один из важнейших боёв в карьере и первый — с 2018 года.

В отличие от тяжеловесов, представители дивизиона до 93 кг не стали решать все вопросы в первые две минуты боя, хотя казалось, что ранняя остановка вполне может случиться. Перейра с ходу принялся атаковать левую ногу Прохазки и чуть было не лишил его возможности передвигаться, настолько жёсткими были лоу-кики. А потом ещё и ухитрился поймать экс-чемпиона на гильотину. Но тот не сдался, а повалил бразильца на настил и там отметился несколькими неплохими попаданиями в партере, чем немного скрасил впечатление от своего провала в стартовом отрезке.

После перерыва дела в стойке у Прохазки по-прежнему не клеились. Перейра же выглядел уверенно: продолжал разбивать левую ногу оппоненту и постепенно стал работать и по другим этажам. В одном из эпизодов он достал визави крайне неприятным хай-киком, а затем вновь заставил его сменить стойку, чтобы защитить повреждённую лодыжку.

Но Прохазка не был бы чемпионом, если бы не нашёл в себе силы перевернуть ход встречи. Парой жёстких хуков чех достал бразильца, после чего отодвинул его к сетке и принялся избивать. В определённый момент показалось, будто Перейра вот-вот упадёт, но он чудесным образом сумел переждать бурю и устоять.

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Развязка получилась крайне неожиданной и, очевидно, будет обсуждаться не одну неделю. Воодушевлённый Прохазка не перестал поддавливать Перейру и вновь потряс его правым кроссом, но в один момент забыл об осторожности и нарвался на встречный левый хук, после чего рухнул на канвас. Алекс бросился добивать оппонента и несколько раз пробил ему аккурат в висок, на что мгновенно среагировал рефери Марк Годдард и остановил битву. Но поспешил.

Безусловно, нельзя отрицать, что Прохазка находился в паре тяжёлых ударов от глубокого нокаута и судья имел основания вмешаться и поберечь его здоровье. Но ранее он уже выходил из более сложных ситуаций, да и здесь ясно дал понять: силы продолжать бой у него явно имелись. Достаточно лишь посмотреть, как быстро он вскочил на ноги и как уверенно стоял на них.

Так или иначе, возобновить сражение уже было нельзя. Перейра нанёс Прохазке первое поражение с 2015 года и завоевал титул в полутяжёлом весе, став девятым чемпионом UFC в двух дивизионах в истории. Ранее это удавалось лишь легендам — Рэнди Кутюру, Би Джей Пенну, Конору Макгрегору, Жоржу Сен-Пьеру, Дэниелу Кормье, Аманде Нуньес, Генри Сехудо и Джону Джонсу.