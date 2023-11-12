Усман Нурмагомедов не будет участвовать в Гран-при Bellator из-за дисквалификации

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова, сообщил, что чемпион Bellator в лёгкой весовой категории не примет участие в Гран-при американского промоушена.

«В Гран-при участвовать уже не будет. Могу сказать точно, что Усман никогда не принимал химию», — цитирует Магомедова ТАСС.

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила российского бойца на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

По информации американского журналиста Ариэля Хельвани, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещённого вещества, но боец не подал заявку на терапевтическое исключение.

Отмечается, что спортсмен оштрафован на $50 тыс. и зачислен в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг.

Результат чемпионского боя в главном событии 300-го турнира Bellator между Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом аннулирован.

Схватка в Сан-Диего завершилась победой российского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не будет лишён чемпионского пояса.