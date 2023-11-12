Усман Нурмагомедов не будет участвовать в Гран-при Bellator из-за дисквалификации
«В Гран-при участвовать уже не будет. Могу сказать точно, что Усман никогда не принимал химию», — цитирует Магомедова ТАСС.
Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила российского бойца на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.
По информации американского журналиста Ариэля Хельвани, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещённого вещества, но боец не подал заявку на терапевтическое исключение.
Отмечается, что спортсмен оштрафован на $50 тыс. и зачислен в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг.
Результат чемпионского боя в главном событии 300-го турнира Bellator между Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом аннулирован.
Схватка в Сан-Диего завершилась победой российского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не будет лишён чемпионского пояса.