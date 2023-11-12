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В Bellator заявили, что Нурмагомедов пока не будет лишён чемпионского пояса

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В Bellator дали понять, что следят за ситуацией с обнаружением запрещённых препаратов в крови у российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова.

В американском промоушене подчеркнули, что Нурмагомедов пока сохранит чемпионский пояс, сообщает ТАСС.

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила российского бойца на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

По информации американского журналиста Ариэля Хельвани, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещённого вещества, но боец не подал заявку на терапевтическое исключение.

Отмечается, что спортсмен оштрафован на $50 тыс. и зачислен в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг.

Результат чемпионского боя в главном событии 300-го турнира Bellator между Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом аннулирован. 

Схватка в Сан-Диего завершилась победой российского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Ранее Усман Нурмагомедов после защиты чемпионского пояса Bellator заявил о желании продолжить наследие своего дяди — Абдулманапа Нурмагомедова.

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