Примус выступил с заявлением после обнаружения допинга у Нурмагомедова

Боец ММА Брент Примус опубликовал заявление после новости о положительном допинг-тесте у Усмана Нурмагомедова.

«Наш бой признан несостоявшимся. Я хочу поблагодарить Bellator и Атлетическую комиссию штата Калифорния (CSAC) за продвижение чистого спорта. Я продолжаю серьёзные тренировки в зале и буду готов вернуться к выступлению в Гран-при», — цитирует Примуса журналист Ариэль Хельвани.

По информации Хельвани, CSAC отстранила Нурмагомедова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. У бойца был рецепт на использование запрещённого вещества, но он не подал заявку на терапевтическое исключение.

Результат чемпионского боя в главном событии 300-го турнира Bellator с Примусом аннулирован. Схватка в Сан-Диего завершилась победой российского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поздравил Усмана Нурмагомедова с защитой чемпионского пояса Bellator.