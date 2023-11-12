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Примус выступил с заявлением после обнаружения допинга у Нурмагомедова

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Боец ММА Брент Примус опубликовал заявление после новости о положительном допинг-тесте у Усмана Нурмагомедова.

«Наш бой признан несостоявшимся. Я хочу поблагодарить Bellator и Атлетическую комиссию штата Калифорния (CSAC) за продвижение чистого спорта. Я продолжаю серьёзные тренировки в зале и буду готов вернуться к выступлению в Гран-при», — цитирует Примуса журналист Ариэль Хельвани.

По информации Хельвани, CSAC отстранила Нурмагомедова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. У бойца был рецепт на использование запрещённого вещества, но он не подал заявку на терапевтическое исключение. 

Результат чемпионского боя в главном событии 300-го турнира Bellator с Примусом аннулирован. Схватка в Сан-Диего завершилась победой российского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поздравил Усмана Нурмагомедова с защитой чемпионского пояса Bellator.

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