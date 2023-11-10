«Не думаю, что это противостояние силы и скорости»: о чём говорили Павлович и Аспинэлл перед боем за временный титул UFC

Судьба боя за временный титул в тяжёлом весе может решиться отнюдь не в стойке, как полагают многие. Об этом в ходе пресс-конференции, приуроченной к проведению турнира UFC 295 в Нью-Йорке, заявил Сергей Павлович. По его словам, они с Томом Аспинэллом всесторонне развиты и способны удивить друг друга в том числе и в борьбе. В свою очередь, британец назвал россиянина самым устрашающим бойцом в MMA и признался, что тренировался в целом, а не готовился непосредственно к схватке с ним.

В ночь на 12 ноября Сергей Павлович проведёт самый важный поединок в карьере на данный момент. На турнире UFC 295 в Нью-Йорке он сразится с Томом Аспинэллом, а в случае победы не только завоюет временный титул в тяжёлом весе, но и гарантирует себе шанс помериться силами с обладателем абсолютного звания. А этим за всю историю крупнейшего MMA-промоушена не мог похвастать ни один российский спортсмен. Ближе всех был Александр Волков, но он потерпел фиаско как в дуэли с Дерриком Льюисом, так и с Сирилом Ганом.

По идее, именно Павлович должен был считаться фаворитом грядущей схватки. Пусть он и не знал наверняка, посчастливится ли ему зайти в октагон на арене «Медисон-сквер-гарден», но пребывал в статусе запасного на бой Джона Джонса со Стипе Миочичем и имел возможность устроить полноценный тренировочный лагерь. И тем самым хотя бы привести себя в должную физическую форму, на что Аспинэлл рассчитывать не мог. Тот узнал о своём включении в число участников UFC 295 за две недели до шоу. А за такой срок непросто не только подготовиться к конкретному сопернику, но даже набрать неплохие кондиции. Примером тому было выступление в Абу-Даби Александера Волкановски, не сумевшего ничего противопоставить Исламу Махачеву.

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Тем не менее в преддверии битвы шансы бойцов на успех оцениваются как примерно равные, но с небольшим креном в пользу Аспинэлла. И если журналистов и экспертов это заставляет серьёзно задуматься, то самого Павловича ничуть не волнует. Как тяжеловес сказал на пресс-конференции, на котировки букмекеров он предпочитает не смотреть, а статус андердога не является для него дополнительной мотивацией.

На самом деле поводов делать ставку на Аспинэлла немного. И главный из них заключается в наличии у него солидных борцовских навыков, уже помогавших ему добиваться успеха в клетке. Хотя в своё время именно пробелы в этом аспекте вкупе с проблемами с выносливостью стоили ему потери нуля в графе «поражения». В 2015 году он уступил Стюарту Остину на турнире британской лиги BAMMA, попавшись на скручивание пятки. И это при том, что англичанин с юных лет занимался бразильским джиу-джитсу в семейном зале Aspinall BJJ. Однако потом он провёл серьёзную работу над ошибками.

Отмечал мастерство Аспинэлла в грэпплинге и сам Павлович. Хотя многие заостряли внимание на сильнейших качествах обоих в стойке, сам россиянин не забывал и о других составляющих смешанных единоборств.

«Не думаю, что это противостояние силы и скорости. Повторюсь, мы, бойцы, которые могут работать в стойке, способны и бороться. Это будет очень интересная битва. Приходите посмотреть — будет жарко», — заявлял россиянин.

В свою очередь, Аспинэлл также не стеснялся выписывать комплименты противнику, восхищаясь мощью его ударов и открыто называя его самым «устрашающим человеком в MMA». Но списывать себя со счетов также не собирался. Несмотря на нехватку времени на подготовку, он выражал намерение одержать досрочную победу над Павловичем и особое внимание заострял на его борцовских навыках. Как британец заявил в беседе с экс-чемпионом UFC в среднем весе Майклом Биспингом, на спине россиянин чувствует себя не очень комфортно и понятия не имеет, с чем ему предстоит столкнуться в Нью-Йорке.

Очевидно, Аспинэлл сделал выводы на основании сражения Павловича с Алистаром Оверимом, ставшего для него дебютным в UFC. Тогда россиянин легко позволил опытному голландцу провести тейкдаун и оказался под градом ударов, так и не сумев подняться на ноги. Но то было пять лет назад, а после этого Сергей одержал шесть побед подряд в первом раунде и сумел сдержать такого опытнейшего борца, как Кёртис Блэйдс. Ранее американец брал верх и над тем же Волковым, и над англичанином, пусть причиной остановки и стала травма.

Советовал не делать выводы о способностях Павловича в грэпплинге по тому бою и глава зала American Kickboxing Academy Хавьер Мендес. По его словам, в 2018-м россиянин действительно не был силён в этой области, но добился колоссального прогресса.

«Когда он впервые приехал к нам, Дэниел Кормье и Кейн Веласкес переводили его вниз очень легко. У них не было проблем с тем, чтобы провести ему тейкдаун. Вначале он не был особо хорош на земле, но по мере того, как его переводили снова и снова, он научился быстро вставать, потому что у него громадная физическая сила... Сергей может работать на земле, но он не обладает борцовскими навыками. И помните: это было пять лет назад. Сейчас речь идёт не об одном и том же человеке. Это разные люди. Сейчас ты его не шокируешь борьбой. Тогда — да. А сейчас — нет. Он другой. Его эволюция — это фантастика. Он становится лучше», — цитирует Мендеса «Спорт-Экспресс».

Сам Сергей также советовал не принижать его способности в партере, но объяснял, почему предпочитает драться в стойке. Как он считает, это помогает не только привлекать к себе внимание, но и обеспечивать дополнительный заработок. И с этим сложно поспорить, ведь ранее он уже четырежды удостаивался денежного бонуса за «Выступление вечера».

«Всегда говорил, что зрелищные бои — это когда нокаутом стараешься победить. Всегда мог нормально бороться, но не делал на это большие ставки. У меня другая задача была. Всегда понимал: если ты большой парень и будешь сносить, пытаться вырубить, это всегда будет зрелищнее, в том же UFC за это можешь получить бонус $50 тыс.», — признавался Павлович в разговоре с Metaratings.

В целом оба оппонента предельно корректно отзывались друг о друге в преддверии поединка. Дуэль взглядов прошла спокойно, а во время позирования перед камерами Аспинэлл даже по-дружески положил руку на плечо Павловичу. Любопытно же было то, как они оценивали свою форму перед UFC 295. Как признавался россиянин, он упорно трудился и подошёл к турниру в идеальном состоянии.

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«Я готов к этому бою на все сто процентов. Готовился к ребятам, которые являются легендами этого спорта, и осталось совсем немного времени до того момента, когда закроется клетка», — заявил Павлович.

Аспинэлл же, напротив, всячески давал понять, что толком и не занимался перед битвой с Павловичем. И тем самым хотел то ли усыпить бдительность визави, то ли снять с себя лишнюю ответственность. Он открыто говорил о нехватке времени для проведения полноценного лагеря и особенно отмечал отсутствие возможности сделать определённые наработки под конкретного соперника.

Действительно, поспорить с ним сложно. За две недели досконально разобрать стиль противника и не только выделить его слабости, но и научиться ими пользоваться крайне трудно. Но ведь и сам Павлович узнал о схватке с Аспинэллом лишь две недели назад, а до этого рассчитывал помериться силами с Джонсом или Миочичем. А по стилю они кардинально отличаются от Тома. Поэтому для англичанина это не должно быть оправданием.

Желание Аспинэлла максимально снизить уровень давления объяснимо. Ведь и для него, и для Павловича грядущее противостояние станет одним из важнейших в карьере. До настоящего момента представители России и Великобритании ни разу не владели титулом UFC в самом престижном дивизионе, причём как основным, так и временным. И успех способен принести обоим огромные дивиденды, в то время как поражение — затормозить развитие карьеры. С учётом того, как редко в октагон заходят Джонс и Миочич, даже будущему триумфатору придётся долго ждать шанса побороться за трофей, а вылетевшему из чемпионской гонки проигравшему — и подавно.