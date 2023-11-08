Павлович: я один из немногих бойцов, которые меньше разговаривают и больше делают

Российский боец Сергей Павлович ответил на вопрос, как хотел бы завершить поединок с британцем Томом Аспинэллом в рамках титульного боя UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Я, наверное, один из немногих бойцов, которые меньше разговаривают и больше делают. Поэтому я считаю, что сначала надо сделать дело, а потом о нём рассказывать», — заявил он на YouTube-канале SHAK MMA.

Поединок между спортсменами пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке.

Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

Ранее сообщалось, что Павлович прибыл в Нью-Йорк на титульный бой UFC.