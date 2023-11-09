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Аспинэлл: если появится шанс побить Павловича за 30 секунд, я это сделаю

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Британский боец Том Аспинэлл высказался о предстоящем бое с россиянином Сергеем Павловичем в рамках титульного поединка UFC.

«Я не хотел бы доводить бой до третьего раунда… Если у меня появится возможность повалить его и победить приёмом в течение 30 секунд, я это сделаю», — сказал он на пресс-конференции.

Поединок между спортсменами пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке (США).

Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

Ранее сообщалось, что Павлович прибыл в Нью-Йорк на титульный бой UFC.

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