Павлович готов выйти с флагом России на бой с Аспинэллом
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«Можно ли выйти на бой с Аспинэллом с флагом? На последнем турнире говорили, что запрещено. Я обрадуюсь, если мне разрешат», — приводит слова Павловича Metaratings.
Поединок между спортсменами пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке (США).
Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.
Ранее Аспинэлл высказался о поединке с Павловичем.