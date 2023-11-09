Павлович готов выйти с флагом России на бой с Аспинэллом

Российский боец Сергей Павлович готов выйти с флагом России на бой с Томом Аспинэллом.

«Можно ли выйти на бой с Аспинэллом с флагом? На последнем турнире говорили, что запрещено. Я обрадуюсь, если мне разрешат», — приводит слова Павловича Metaratings.

Поединок между спортсменами пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке (США).

Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

Ранее Аспинэлл высказался о поединке с Павловичем.