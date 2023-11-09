Аспинэлл — о бое с Павловичем: он понятия не имеет, что я могу предложить

Британский боец UFC тяжёлого веса Том Аспинэлл высказался о поединке с россиянином Сергеем Павловичем.

«Он понятия не имеет, что я могу предложить. Мы видели его на спине минимальное количество времени. Судя по тому, что мне удалось посмотреть, он выглядел в таком положении, если честно, не очень хорошо», — сказал Аспинэлл на канале Майкла Биспинга в YouTube.

Поединок между спортсменами пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке (США).

Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

Ранее сообщалось, что Павлович прибыл в Нью-Йорк на титульный бой UFC.