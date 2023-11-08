Павлович — о поединке за титул временного чемпиона UFC: для меня это настоящий пояс
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«Джонс или Миочич? Они оба легенды, так что всё равно. Бой за временный титул? Для меня это настоящий пояс», — сказал Павлович во время пресс-конференции.
Поединок между спортсменами пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке.
Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.
Ранее сообщалось, что Павлович прибыл в Нью-Йорк на титульный бой UFC.