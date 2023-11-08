RT в Telegram
Подпишись

Павлович — о поединке за титул временного чемпиона UFC: для меня это настоящий пояс

Короткая ссылка
Российский боец Сергей Павлович высказался о поединке с британцем Томом Аспинэллом за титул временного чемпиона UFC.
Павлович — о поединке за титул временного чемпиона UFC: для меня это настоящий пояс
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger / Zuffa LL

«Джонс или Миочич? Они оба легенды, так что всё равно. Бой за временный титул? Для меня это настоящий пояс», — сказал Павлович во время пресс-конференции.

Поединок между спортсменами пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке.

Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

Ранее сообщалось, что Павлович прибыл в Нью-Йорк на титульный бой UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить