Павлович — о поединке за титул временного чемпиона UFC: для меня это настоящий пояс

Российский боец Сергей Павлович высказался о поединке с британцем Томом Аспинэллом за титул временного чемпиона UFC.

«Джонс или Миочич? Они оба легенды, так что всё равно. Бой за временный титул? Для меня это настоящий пояс», — сказал Павлович во время пресс-конференции.

Поединок между спортсменами пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке.

Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

Ранее сообщалось, что Павлович прибыл в Нью-Йорк на титульный бой UFC.