Аспинэлл: Павлович — самый опасный парень в UFC

Британский боец в тяжёлой весовой категории Том Аспинэлл назвал россиянина Сергея Павловича самым опасным парнем UFC.

«Он может нокаутировать меня, я могу нокаутировать его. Мы оба имеем по миллиону способов победить. Будем рисковать. Павлович — самый опасный парень в UFC, с которым можно попасть в зарубу. Я не собираюсь этого делать», — приводит слова Аспинэлла UFC.

Поединок между бойцами состоится 11 ноября на турнире UFC 295 в Нью‑Йорке.

Бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

Ранее Олейник высказал мнение о поединке между Павловичем и Аспинэллом.