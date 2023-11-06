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Аспинэлл: Павлович — самый опасный парень в UFC

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Британский боец в тяжёлой весовой категории Том Аспинэлл назвал россиянина Сергея Павловича самым опасным парнем UFC.
Аспинэлл: Павлович — самый опасный парень в UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Он может нокаутировать меня, я могу нокаутировать его. Мы оба имеем по миллиону способов победить. Будем рисковать. Павлович — самый опасный парень в UFC, с которым можно попасть в зарубу. Я не собираюсь этого делать», — приводит слова Аспинэлла UFC.

Поединок между бойцами состоится 11 ноября на турнире UFC 295 в Нью‑Йорке.

Бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

Ранее Олейник высказал мнение о поединке между Павловичем и Аспинэллом.

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