Олейник: Павловичу ни в коем случае нельзя расслабляться с Аспинэллом

Бывший боец UFC Алексей Олейник высказал мнение о поединке между Сергеем Павловичем и Томом Аспинэллом.

«С Аспинэллом ни в коем случае нельзя расслабляться, это очень неудобный, длинный, нестандартный, атлетичный парень. Плюс он работает в хорошей команде, в том числе он тренируется с Сирилом Ганом. Раз Ган не сошёлся с Сергеем, то сейчас выйдет другой сильный боец из их команды», — цитирует Олейника «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что российскому бойцу в поединке нужно будет работать собранно и не раскрываться.

Поединок между бойцами состоится 11 ноября на турнире UFC 295 в Нью‑Йорке.

Бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

Ранее Виталий Минаков выразил уверенность, что Павлович победит Аспинэлла.