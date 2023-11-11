Чемпионка Европы по дзюдо Курбонмамадова — о Павловиче: кувалда, просто зверь

Двукратная чемпионка Европы по дзюдо Дарья Курбонмамадова считает россиянина Сергея Павловича фаворитом в бою с британцем Томом Аспинэллом на турнире UFC 295.

Gettyimages.ru

© Jeff Bottari