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Чемпионка Европы по дзюдо Курбонмамадова — о Павловиче: кувалда, просто зверь

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Двукратная чемпионка Европы по дзюдо Дарья Курбонмамадова считает россиянина Сергея Павловича фаворитом в бою с британцем Томом Аспинэллом на турнире UFC 295.
Чемпионка Европы по дзюдо Курбонмамадова — о Павловиче: кувалда, просто зверь
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Очень люблю Павловича. Кувалда. Просто зверь. Хотела бы, чтобы он победил досрочно в первом раунде», — заявила RT Курбонмамадова.

Ранее Павлович высказался о возможном получении гражданства США.

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