Чемпионка Европы по дзюдо Курбонмамадова — о Павловиче: кувалда, просто зверь
Двукратная чемпионка Европы по дзюдо Дарья Курбонмамадова считает россиянина Сергея Павловича фаворитом в бою с британцем Томом Аспинэллом на турнире UFC 295.
- Gettyimages.ru
- © Jeff Bottari
«Очень люблю Павловича. Кувалда. Просто зверь. Хотела бы, чтобы он победил досрочно в первом раунде», — заявила RT Курбонмамадова.
Ранее Павлович высказался о возможном получении гражданства США.
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