Павлович — о возможном получении паспорта США: не вижу в этом смысла

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович высказался о возможном получении гражданства США.

«Нет, я не вижу в этом смысла. Визу на 30 лет можно было бы получить, чтобы можно было ездить и не напрягаться. Дом есть дом, кто бы что ни говорил. Когда твой кругозор расширяется, ты понимаешь, что есть место, куда тебя тянет», — приводит слова Павловича «Матч ТВ».

Поединок между Павловичем и британцем Томом Аспинэллом пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке (США).

Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

В активе россиянина 18 побед и одно поражение. У Аспинэлла — 13 побед при трёх поражениях.

Ранее сообщалось, что Аспинэлл оказался тяжелее Павловича перед боем на UFC 295.