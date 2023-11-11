Павлович — о возможном получении паспорта США: не вижу в этом смысла
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«Нет, я не вижу в этом смысла. Визу на 30 лет можно было бы получить, чтобы можно было ездить и не напрягаться. Дом есть дом, кто бы что ни говорил. Когда твой кругозор расширяется, ты понимаешь, что есть место, куда тебя тянет», — приводит слова Павловича «Матч ТВ».
Поединок между Павловичем и британцем Томом Аспинэллом пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке (США).
Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.
В активе россиянина 18 побед и одно поражение. У Аспинэлла — 13 побед при трёх поражениях.
Ранее сообщалось, что Аспинэлл оказался тяжелее Павловича перед боем на UFC 295.