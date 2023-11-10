Аспинэлл оказался тяжелее Павловича перед боем на UFC 295

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович и британец Том Аспинэлл прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC 295.

Павлович показал вес в 117,84 кг, а Аспинэлл — 118,66 кг.

Поединок между спортсменами пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке (США).

Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

В активе россиянина 18 побед и одно поражение. У Аспинэлла — 13 побед при трёх поражениях.

Ранее Павлович рассказал, что планирует сделать после боя с Аспинэллом.