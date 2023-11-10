Аспинэлл оказался тяжелее Павловича перед боем на UFC 295
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Павлович показал вес в 117,84 кг, а Аспинэлл — 118,66 кг.
Поединок между спортсменами пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке (США).
Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.
В активе россиянина 18 побед и одно поражение. У Аспинэлла — 13 побед при трёх поражениях.
Ранее Павлович рассказал, что планирует сделать после боя с Аспинэллом.