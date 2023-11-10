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Павлович рассказал, что планирует съесть пиццу после боя с Аспинэллом

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович рассказал, что планирует сделать после боя с британцем Томом Аспинэллом.
Павлович рассказал, что планирует съесть пиццу после боя с Аспинэллом
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Ел ли я уже что-то хорошее в Нью-Йорке? Сейчас я уже не кушаю, но тут все хвалят нью-йоркскую пиццу. Поэтому после боя я обязательно вот такую пиццу съем», — сказал Павлович на канале Майкла Биспинга в YouTube.

Поединок между спортсменами пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке (США).

Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

В активе россиянина 18 побед и одно поражение. У Аспинэлла 13 побед при трёх поражениях.

Ранее сообщалось, что Павлович готов выйти с флагом России на бой с Аспинэллом.

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