Павлович рассказал, что планирует съесть пиццу после боя с Аспинэллом

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович рассказал, что планирует сделать после боя с британцем Томом Аспинэллом.

«Ел ли я уже что-то хорошее в Нью-Йорке? Сейчас я уже не кушаю, но тут все хвалят нью-йоркскую пиццу. Поэтому после боя я обязательно вот такую пиццу съем», — сказал Павлович на канале Майкла Биспинга в YouTube.

Поединок между спортсменами пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке (США).

Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

В активе россиянина 18 побед и одно поражение. У Аспинэлла 13 побед при трёх поражениях.

Ранее сообщалось, что Павлович готов выйти с флагом России на бой с Аспинэллом.