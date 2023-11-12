Менеджер Усмана Нурмагомедова заявил, что боец не принимал допинг

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова, сообщил, что чемпион Bellator в лёгкой весовой категории использовал медицинские препараты по назначению врача.

«Это было примерно за три месяца до боя. Вещество было обнаружено в тесте, после чего мы предоставили все справки и документы. Усмана хотели дисквалифицировать на более длительный срок, но благодаря предоставленным нами документам итоговое отстранение составило шесть месяцев», — цитирует Магомедова ТАСС.

По его словам, полностью избежать отстранения не получилось, поскольку команда Нурмагомедова должна была уведомить атлетическую комиссию об использовании препаратов.

«Но мы также не знали, что используемые препараты содержат запрещённые вещества», — пояснил Магомедов.

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила российского бойца на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

По информации американского журналиста Ариэля Хельвани, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещённого вещества, но боец не подал заявку на терапевтическое исключение.

Отмечается, что спортсмен оштрафован на $50 тыс. и зачислен в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг.

Результат чемпионского боя в главном событии 300-го турнира Bellator между Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом аннулирован.

Схватка в Сан-Диего завершилась победой российского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов пока не будет лишён чемпионского пояса.