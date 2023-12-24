Тактики разные, итог один: Большунов выиграл 12-ю гонку подряд, а Кулешова опять обогнала Степанову на Кубке России

Александр Большунов одержал 12-ю победу подряд на этапах Кубка России в нынешнем сезоне. В Кирово-Чепецке в скиатлоне он на последних километрах убежал от Ильи Семикова, который всю коньковую часть гонки предпринимал попытки разорвать группу лидеров. Тройку сильнейших замкнул Савелий Коростелёв. В аналогичной дисциплине у женщин второй раз в сезоне на высшую ступень пьедестала почёта поднялась Анастасия Кулешова. Если классикой Веронике Степановой ещё удавалось справляться с темпом соперницы, то после смены лыж и она не нашла в себе сил сопротивляться. На финише призёров разделили 57,7 сек.

Этап Кубка России в Кирово-Чепецке завершился в воскресенье одной из самых интересных гонок в программе лыжников — скиатлоном. Он стал последним для спортсменов перед небольшими новогодними каникулами. В следующий раз отечественные атлеты выйдут на старт 11 января в Казани.

Соревновательный день традиционно открывали девушки. И главным фаворитом забега на 15 км, конечно же, считалась Вероника Степанова. У олимпийской чемпионки не столь внушительные показатели, как у Александра Большунова, который выиграл все гонки этапов Кубка России. Тем не менее, семь побед — это также приличный результат. При этом, в дистанционных гонках она уступила только один раз: здесь же на дистанции 5 км классикой она проиграла 5 сек Анастасии Кулешовой.

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28-летняя спортсменка в последнее время на лыжне смотрится очень неплохо, и до победы над олимпийской чемпионкой также показывала высокие результаты, совсем немного отставая ходом от лидера общего зачёта. Именно она с первых метров классической части скиатлона начала взвинчивать темп, и уже ко второй временной отсечке образовалась тройка лидеров, в которую входили Степанова и Евгения Крупицкая. С небольшим просветом от них бежала Екатерина Никитина, но она достаточно быстро отказалась от идеи догонять соперниц, вернувшись в общий пелотон, возглавляемый Лидией Горбуновой.

Недолго сумела держаться в группе сильнейших и Крупицкая. На стадион переобувать лыжи для перехода на коньковый ход Вероника и Анастасия выезжали вдвоём, опережая преследовательниц на комфортные 12 секунд.

Далее Кулешова, явно выглядевшая свежее олимпийской чемпионки, не стала откладывать дело в долгий ящик и совершила рывок. Степанова его не поддержала и на отметке 9,6 км уже прилично уступала сопернице — 12,1 сек. При этом, отрыв лидера с каждым метром только увеличивался. В итоге Анастасия на финише «привезла» Веронике почти минуту — 57,7 сек.

«Впечатления хорошие. Трасса интересная и коньком, и классикой. Удалось обогнать Степанову? Как видно вчера она намного больше сил потратила, чем я», — призналась победительница.

Лидер общего зачёта Кубка России, тем временем, сумела удержать второе место. Девушки в группе преследования больше были заняты борьбой за бронзу, чем попытками догнать Веронику. Вплоть до самой финишной прямой вместе шли Мария Истомина, Крупицкая и Горбунова. Однако мощнее и резче в этот раз оказалась Лидия. Представительница Татарстана впервые в текущем сезоне поднялась на пьедестал почёта.

Примерно то же самое, что и Кулешова, попробовал сделать в мужском скиатлоне на 30 км Илья Семиков. Правда, в отличие от Анастасии, он начал совершать попытки убежать уже во второй половине гонки, а первую часть дистанции классикой спортсмены прошли в большой группе из 11 человек.

«Состояние было хорошее. Поэтому решил не сидеть, а атаковать на коньке», — объяснил своё решение Семиков.

Однако первая попытка сбежать от соперников закончилась для Ильи неудачно. К отметке 18 км его настиг основной пелотон. Впрочем, на этом лыжник останавливаться не стал и вскоре вновь взвинтил темп. Казалось, второй побег всё же удался, Семиков создал себе небольшой отрыв в семь секунд от преследователей. Но в этот момент Большунов понял, что и дальше отсиживаться за спинами коллег уже опасно, вышел вперёд и включил максимальную скорость.

Удержаться за Александром никто не смог, он же в свою очередь, отметку 28 км проходил уже вместе с Ильёй. А дальше на финише трёхкратный олимпийский чемпион без особых проблем ушёл от конкурента, завоевав 12-е подряд золото на этапах Кубка России.

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«Можно ли победить Большунова? Пока нельзя. Сегодня попытались, но Александр всё равно играючи всех победил. Я доволен результатом, получилось хоть чуть-чуть навязать борьбу, не так расслаблено он уехал. И удержать второе место тоже хорошо, потому что ребята на последнем круге начали выдавать хорошие скорости и съедать наше преимущество», — признался Семиков.

В борьбе за бронзу, и правда, получилась упорная борьба, которую выиграл Савелий Коростелёв. Юный спортсмен грамотно разобрался на финише с Сергеем Ардашевым и Александром Ившиным.

Ну а что касается Большунова, он после гонки заявил, что на лыжне просто чуть больше жаждет победы.

«В начале гонки ребята очень суетились. Кто-то ломал палки. Но нужно друг друга уважать от первого до последнего метра дистанции. Ребята сегодня пытались навязать борьбу. Он тоже хотят победить, но я чуть-чуть больше», — отметил Большунов.

Остаётся надеяться, что после Нового года на этапы Кубка России наконец приедет Сергей Устюгов, который пока признаётся, что не набрал оптимальной формы. А глава ФЛГР Елена Вяльбе рассказала о болезни спортсмена, заставившей его на время прервать тренировки. Без него в мужской части соревнований становится немного скучно.