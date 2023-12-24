Российский сноубордист Уайлд планирует выступить на Олимпийских играх 2026 года

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд планирует выступить на Олимпийских играх 2026 года.

«Уайлд готовится завоевать ещё одну медаль на следующих Олимпийских играх», — заявил ТАСС глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Уайлд получил российский паспорт в 2012 году.

35-летний спортсмен на Играх-2014 в Сочи выиграл золотые медали в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе в составе сборной России. На Олимпиаде-2022 в Пекине он завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Ранее Уайлд заявил о желании представлять Россию в МОК.