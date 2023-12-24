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Российский сноубордист Уайлд планирует выступить на Олимпийских играх 2026 года

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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд планирует выступить на Олимпийских играх 2026 года.
Российский сноубордист Уайлд планирует выступить на Олимпийских играх 2026 года
  • Gettyimages.ru

«Уайлд готовится завоевать ещё одну медаль на следующих Олимпийских играх», — заявил ТАСС глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Уайлд получил российский паспорт в 2012 году.

35-летний спортсмен на Играх-2014 в Сочи выиграл золотые медали в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе в составе сборной России. На Олимпиаде-2022 в Пекине он завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Ранее Уайлд заявил о желании представлять Россию в МОК.

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