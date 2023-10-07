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Уайлд заявил о желании представлять Россию в МОК

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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд сообщил, что хочет представлять Россию в Международном олимпийском комитете (МОК).
Уайлд заявил о желании представлять Россию в МОК
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Не думал ли я о том, чтобы представлять Россию в МОК и бороться за права российских спортсменов? Да, я обратился непосредственно в ОКР и Министерство спорта, чтобы обсудить этот вопрос. Пока решения нет», — цитирует Уайлда «Спорт День За Днём».

МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее делегация ОКР отказалась участвовать в заседаниях генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

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