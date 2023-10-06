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Делегация ОКР отказалась от участия в генассамблее ЕОК

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Делегация Олимпийского комитета России (ОКР) отказалась участвовать в заседаниях генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
Делегация ОКР отказалась от участия в генассамблее ЕОК
  • AFP

«Практика последних двух лет показывает, что ожидать адекватных, неангажированных действий со стороны ЕОК, к сожалению, не приходится. Вопрос о прекращении дискриминации российских спортсменов в повестке собрания нынешней Генассамблеи не значится», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ОКР.

В организации отметили, что до сих пор не получили разъяснений и извинений за неправомерный недопуск к проведённым с февраля 2022 года мероприятиям ЕОК.

«В связи с вышеизложенным практического смысла в каком-либо взаимодействии с ЕОК на данный момент нет», — заявили в ОКР.

Генассамблея ЕОК проходит в Стамбуле (Турция) 6 и 7 октября.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков признался, что не верит в участие России в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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