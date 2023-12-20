В тени девятой победы Большунова: Степанова уступила Кулешовой в разделке на этапе Кубка России

Вероника Степанова впервые в сезоне не сумела завоевать золото в дистанционной гонке на этапах Кубка России. В Кирово-Чепецке в разделке классическим стилем на 5 км она показала второй результат, уступив на финише Анастасии Кулешовой из-за плохой работы лыж. У мужчин вне конкуренции остаётся Александр Большунов, одержавший уже девятую победу подряд. А борьбу за второе место в забеге на 10 км выиграл Алексей Червоткин, опередивший Ермила Вокуева всего на 1,9 секунды.

В Кирово-Чепецке разделками классическим стилем стартовал четвёртый этап Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования вновь пропускала Наталья Терентьева. По словам её тренера Юрия Бородавко, спортсменка никак не может начать полноценно тренироваться.

«На данный момент находится дома, в Твери. Но пока вялотекущее состояние, какой‑то определённости по тому, когда выступит, нет. Чувствует себя хорошо, но допуска к соревнованиям пока нет. Постоянно температура 37,2—37,5. Непонятно, откуда это. Врачи пока не могут найти причину. Температура не позволяет ей полноценно тренироваться», — сказал Бородавко «Матч ТВ».

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Главным фаворитом забега на 5 км в отсутствие Терентьевой считалась Вероника Степанова. Олимпийская чемпионка в этом сезоне выиграла все дистанционные гонки, и серьёзная борьба развернулась только в Тюмени, когда подопечная Егора Сорина обогнала в гонке на 20 км Анастасию Фалееву всего на 0,1 секунды. Во всех остальных случаях спортсменка имела большое преимущество над соперницами.

В Кирово-Чепецке Вероника выходила на старт под последним, 92-м номером и имела всю информацию по результатам своих соперниц, среди которых обращала на себя внимание 20-летняя Елизавета Маслакова. Представительница Москвы в текущем сезоне ещё не поднималась на пьедестал почёта на взрослых соревнованиях, однако в этот раз грамотно распределила силы и сразу дала понять, что с ней придётся считаться.

Её время долго оставалось ориентиром для группы лидеров. Причём показать более высокий результат не смогли ни Фалеева, ни Алёна Баранова, ни Мария Истомина. Последняя шла с той же скоростью, что и Маслакова, однако на последнем отрезке дистанции с длинным спуском она очень много проиграла юной лыжнице, оказавшись в итоге только девятой.

Быстрее Елизаветы на трассе ожидаемо была Степанова, а также Анастасия Кулешова, стартовавшая непосредственно перед олимпийской чемпионкой — 91-й. Именно эти девушки и разыграли между собой золото. Вероника уверенно начала забег и «привезла» сопернице 7,3 секунды на первой контрольной отсечке. Однако после этого отрыв стал постепенно уменьшаться. Как объяснила Степанова, она не угадала со смазкой.

«Сегодня было непросто уже на разминке, но обычно это ощущение обманывает. Сначала бежала по подсказкам тренеров. Много выигрывала на подъёмах, но на спусках отставание Анастасии сокращалось. Интересно, на какой мази бежала Кулешова», — интересовалась после гонки Степанова.

Ключевым оказался последний длинный спуск, на котором Вероника растеряла всё своё преимущество и в итоге уступила Анастасии 4,6 секунды. Радостная Кулешова не стала лукавить и признала, что у неё в этот день лучше катили лыжи.

«Начала неспокойно для себя. По ходу дистанции делала правки в зависимости от того, что подсказывали тренеры. Конечно, хотелось победить. Лыжи работали просто потрясающе. В последний момент, за пару минут до старта, наш сервисмен мне их поменял. За что я ему безумно благодарна», — сказала Анастасия.

А на третьей строчке так и осталась Маслакова. Правда, её отставание от Кулешовой всё же получилось достаточно большим — 28 секунд.

Мужчины в среду преодолевали дистанцию вдвое больше — 10 км. После девушек трасса оказалась прилично разбитой, поэтому спортсменам пришлось нелегко на лыжне, особенно группе лидеров, которая стартовала под последними номерами.

«Терпел по ходу гонки. Но в концовке немного просел. Хотел лучше пробежать», — признался Сергей Ардашев, финишировавший четвёртым.

Остался недоволен своим результатом и Алексей Червоткин. По словам спортсмена, у него не получилось реализовать имевшийся потенциал на 100%.

«Не люблю такую трассу, ноги разъезжались во все стороны», — признался лыжник.

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Впрочем, именно он и Ермил Вокуев старались навязать борьбу непобедимому в этом сезоне Александру Большунову. Трёхкратный олимпийский чемпион мощно начал забег и на первом круге создал себе гандикап от ближайшего преследователя в 12 секунд. Однако уже на отметке 6,8 км он сократился до 7,3.

Узнав от тренеров, что преимущество медленно тает, лидер общего зачёта ещё прибавил и создал комфортный для себя задел. А на финиш выходил вместе с Ильёй Семиковым и Савелием Коростелёвым, которых успел догнать на трассе.

«С Сашей очень тяжело бежать, но было видно, что и ему непросто. Чувствовалось, что Червоткин начал его подпирать», — отметил Коростелёв, занявший шестое место в итоговом протоколе.

При этом, по словам Большунова, проблемы в середине дистанции у него возникли из-за того, что лыжи начали по-другому работать.

«В конце, похоже, стало немного холоднее. И они не так держали. Приходилось более функционально бежать, поскольку они «простреливали», — сказал спортсмен.

И если первое место Александра было ожидаемым (он выиграл уже девятую гонку подряд на старте сезона, и в связи с этим все очень ждут возвращения на турниры Сергея Устюгова), то обладатель серебряной медали определялся на последних метрах дистанции. Червоткин на первом круге уступал Вокуеву пять секунд, однако затем стал потихоньку сокращать отставание, и на отсечке 8,4 км оно составляло уже 1,3. На финише олимпийский чемпион, которого вели по времени Ермила, сумел ещё ускориться и в итоге опередил соперника.

Впрочем, Вокуев также может занести гонку себе в актив. В этом сезоне 31-летний спортсмен, специализирующийся на лыжных марафонах, впервые поднялся на пьедестал почёта на этапах Кубка России.