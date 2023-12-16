Бородавко — о победе Большунова: ему тяжело далась гонка

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о победе трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«Гонка далась Александру достаточно тяжело. Было видно, что он финишировал уже в уставшем состоянии. Видно, что он не сумел полностью восстановиться после вчерашнего спринта. У всех есть спады и подъёмы», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что спортсмену нужно будет сделать определённые коррективы в тренировочном плане.

Спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 25:35,0.

Вторым финишировал Алексей Червоткин (+0,01,90). Тройку замкнул Илья Семиков (+0,11,40).

Ранее Степанова выиграла классическую разделку на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам.