Бородавко — о победе Большунова: ему тяжело далась гонка
- РИА Новости
«Гонка далась Александру достаточно тяжело. Было видно, что он финишировал уже в уставшем состоянии. Видно, что он не сумел полностью восстановиться после вчерашнего спринта. У всех есть спады и подъёмы», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что спортсмену нужно будет сделать определённые коррективы в тренировочном плане.
Спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 25:35,0.
Вторым финишировал Алексей Червоткин (+0,01,90). Тройку замкнул Илья Семиков (+0,11,40).
Ранее Степанова выиграла классическую разделку на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам.