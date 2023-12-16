Золото с разным оттенком: Степанова уверенно выиграла разделку в Кирово-Чепецке, Большунов едва не уступил Червоткину

Вероника Степанова уверенно выиграла 5-километровую гонку с раздельного старта классикой на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Серебро досталось Анастасии Кулешовой, а бронзу в ожесточённой схватке с Дарьей Непряевой вырвала Елизавета Пантрина. Александр Большунов в свою очередь одержал 14-ю подряд победу в рамках Кубка, однако серьёзную конкуренцию ему оказал Алексей Червоткин. Трёхкратный олимпийский чемпион превзошёл партнёра по тренерской группе лишь на 1,9 секунды. Третье место занял Илья Семиков.

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам завершился в Кирово-Чепецке гонками с раздельного старта классическим стилем. Первыми в борьбу вступили девушки, которым предстояло преодолеть один 5-километровый круг.

Среди первой половины участниц лучшее время показала Дарья Непряева, и именно на неё ориентировались лыжницы более сильной группы. Но почти никто из них не рвался вперёд сразу со старта. Так, Мария Истомина после 1,8 км дистанции шла на четвёртой позиции, Анастасия Кулешова — на пятой, а Елизавета Пантрина и вовсе на девятой. На полную мощность с первых метров включились лишь Вероника Степанова и Анастасия Фалеева, однако победительница двух спринтерских гонок сезона быстро выдохлась и в итоге заняла лишь 12-е место.

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Более правильно разложили силы Пантрина и Кулешова, которым достались бронза и серебро. Елизавета стартовала раньше и, постепенно наращивая скорость, на финише «зарубилась» с результатом Непряевой, вырвав в итоге 1,6 секунды преимущества. Анастасия вышла на дистанцию на пару минут позже и преодолела её в своём темпе, который позволил с комфортным преимуществом опередить тюменскую спортсменку. Больше в спор за лидерство никто вмешаться на сумел.

После финиша обеим девушкам предстояло дождаться лишь результата Степановой, которая получила последний стартовый номер. Однако олимпийская чемпионка ни на секунду не дала усомниться в том, что одержит убедительную победу. На разгоне Вероника выиграла 5 секунд у Фалеевой, на отсечке 3,4 км везла Кулешовой 12,5, а ленточку пересекла, добавив к этому преимуществу ещё 1,6 секунды. Это золото стало для Вероники пятым в новом сезоне.

По словам Егора Сорина, перерыв, вызванный переносом этапа Кубка страны из Чусового, положительно повлиял на подготовку его подопечной: она морально отдохнула и успела решить ряд проблем, которые мешали полноценно выступать в каждой гонке.

«Конечно, хотелось бы, чтобы при нынешней конкуренции Вероника всегда была первой. Но сегодня она показала свой уровень на дистанции пять километров классикой — выиграла 14 секунд, что достаточно много. В декабре осталось пробежать четыре гонки. Надеюсь, что Вероника сохранит своё самочувствие и сможет в дальнейшем на каждом старте бороться за первое место», — отметил тренер, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Отдельно стоит сказать о Юлии Ступак, которая постепенно начинает втягиваться в сезон. Субботняя разделка стала для лыжницы первой полноценной гонкой. В начале декабря она выходила на старт спринта в Тюмени, однако снялась после четвертьфинала. Теперь же олимпийская чемпионка заняла 18-е место, уступив победительнице более минуты. Очевидно, что Юлии пока предстоит очень много работы, чтобы вернуться на прежний уровень.

В отличие от Степановой, которая победила за явным преимуществом, Александру Большунову пришлось изрядно попотеть, чтобы не прервать свою феноменальную победную серию в Кубке России. Она теперь составляет восемь гонок в нынешнем сезоне и ещё шесть — в прошлом.

Основные претенденты на медали стартовали в числе последней тридцатки из 75 участников. Лучший разгон показал Андрей Собакарёв, но затем его постигла участь Фалеевой. Новосибирский спортсмен финишировал только 20-м. Недолгое время в лидерах держался Иван Горбунов, которого затем сместил Сергей Ардашев.

Позднее в борьбу включились Илья Семиков и Алексей Червоткин, который к середине дистанции застолбил уверенное лидерство. Среди тех, кто потенциально мог бы сразиться за медали был Савелий Коростелёв, но для него гонка сложилась не слишком успешно. Как пояснил после финиша спортсмен, его подготовка к этапу оказалась смазана удалением зуба мудрости и необходимостью пропить антибиотики в связи с этим. В итоге подопечный Сорина занял шестое место.

Большунов по традиции отправился на дистанцию разделки последним, имея возможность корректировать свой темп в зависимости от результатов предшественников. Но если в двух 10-километровых разделках этого сезона экс чемпион мира играючи привозил второму месту 30 секунд, то на этот раз лёгкой победы у него не получилось. Так, после первого круга преимущество Александра над товарищем по тренировочной группе составляло чуть больше 9 секунд, а за 1,6 км до финиша оно сократилось всего до трёх. Воспитаннику Юрия Бородавко пришлось отдать все силы на заключительном отрезке, но он всё-таки выгрыз эту победу. Спортсменов разделили всего 1,9 секунды. Третье место осталось за Ильёй Семиковым.

По мнению Бородавко, Большунов не успел полностью восстановиться после спринта, который прошёл в четверг, поэтому к финишу был сильно уставшим. Также он отметил, что будь дистанция на несколько десятков метров длиннее, победа вполне могла бы достаться Червоткину. При этом тренер не нашёл поводов для беспокойства относительно состояния трёхкратного олимпийского чемпиона.

«У всех есть спады и подъемы. Александр держит достаточно высокий уровень на протяжении месяца, это радует. Надо будет сделать определенные коррективы в тренировочном плане, чтобы пойти дальше», — приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

Четвёртый этап Кубка России пройдёт также в Кирово-Чепецке 20-24 декабря.