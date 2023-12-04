Терентьева рассказала, почему не стесняется сравнений с другими лыжницами

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева) рассказала о сравнении с другими спортсменками.

«Так ведь всегда всех сравнивают с лидером, на то он и лидер. Другой вопрос, что каждый спортсмен по-своему талантлив и уникален. Да, Вероника не такая, как я. А я не такая, как Вероника.

Нет, ни в коем случае. Вообще я очень спокойно отношусь к конкуренции. Это круто. Когда понимаешь, что в команде есть девочки, которые могут проехаться тебе «по ушам», появляется больше раздражителей, это сильно мотивирует. Не будь в команде Тани Сориной, Юли Ступак, той же Вероники, мне пришлось бы намного сложнее», — заявила Терентьева в интервью RT.

Ранее Терентьева призналась, что может спокойно провести весь день на каблуках.