Лыжница Терентьева призналась, что может спокойно провести весь день на каблуках

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) рассказала, что может спокойно провести весь день на каблуках.

«Кстати, на удивление неплохо вышло. Я вообще каблуки нормально выдерживаю. Много раз была и у подруг на свадьбах, и на каких-то светских мероприятиях. Конечно, ноги очень сильно устают и болят на следующий день, но в целом не смертельно. Тренироваться по несколько часов в день тяжелее», — заявила Терентьева в интервью RT.

Ранее лыжник Савелий Коростелёв высказался о шансах побороться за золото на Олимпийских играх.