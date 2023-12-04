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Лыжница Терентьева призналась, что может спокойно провести весь день на каблуках

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) рассказала, что может спокойно провести весь день на каблуках.
Лыжница Терентьева призналась, что может спокойно провести весь день на каблуках
  • Gettyimages.ru

«Кстати, на удивление неплохо вышло. Я вообще каблуки нормально выдерживаю. Много раз была и у подруг на свадьбах, и на каких-то светских мероприятиях. Конечно, ноги очень сильно устают и болят на следующий день, но в целом не смертельно. Тренироваться по несколько часов в день тяжелее», — заявила Терентьева в интервью RT.

Ранее лыжник Савелий Коростелёв высказался о шансах побороться за золото на Олимпийских играх.

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