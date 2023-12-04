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Лыжник Коростелёв: хотел бы претендовать на олимпийское золото

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Лыжник Савелий Коростелёв высказался о шансах побороться за золото на Олимпийских играх.
Лыжник Коростелёв: хотел бы претендовать на олимпийское золото
  • РИА Новости

«Я хотел бы претендовать на золото Олимпийских игр. Личное золото. Кто будет вспоминать победителя Кубка России по сравнению с олимпийским чемпионом? Это не серьёзно», — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что доволен процессом своего прогресса.

25 октября совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.

Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24. 

Ранее cтарший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сравнил условия для проведения соревнований по лыжным гонкам в России с лучшими базами в Европе.

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