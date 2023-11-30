Бородавко: условия для соревнований в России почти такие же, как на лучших базах Европы

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сравнил условия для проведения соревнований по лыжным гонкам в России с лучшими базами в Европе.

«В последнее время просто великолепные условия. Везде снегосохранение. Мы ездим по прекрасным местам, где готовятся именно к раннему снегу, заготавливая его с зимы. Мы находимся примерно в тех же кондициях, в каких в Европе лучшие базы для проведения международных соревнований», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

С 1 по 3 декабря в Тюмени пройдёт второй этап Кубка России по лыжным гонкам.

25 октября совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.

Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участия в Кубке мира сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что Бородавко считает, что из-за отсутствия российских лыжников на международных стартах прежде всего страдают наши спортсмены.