Бородавко: из-за отсутствия международных стартов страдают российские спортсмены

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что из-за отсутствия российских лыжников на международных стартах прежде всего страдают наши спортсмены.

«Из-за отсутствия российских лыжников на международных стартах прежде всего страдают наши спортсмены. В первую очередь финансово. Интерес к лыжным гонкам пропадает, просмотры падают, это всё не приносит какого-то интереса к лыжным гонкам. Но новые спортсмены попадают на пьедестал и получают хорошие призовые. Они только этому и рады», — приводит слова Бородавко Sport24.

25 октября совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.

Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24.

Ранее Вероника Степанова заявила, что верит в своё участие на зимних Олимпийских играх 2026 года.