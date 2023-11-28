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Бородавко: из-за отсутствия международных стартов страдают российские спортсмены

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что из-за отсутствия российских лыжников на международных стартах прежде всего страдают наши спортсмены.
Бородавко: из-за отсутствия международных стартов страдают российские спортсмены
  • РИА Новости

«Из-за отсутствия российских лыжников на международных стартах прежде всего страдают наши спортсмены. В первую очередь финансово. Интерес к лыжным гонкам пропадает, просмотры падают, это всё не приносит какого-то интереса к лыжным гонкам. Но новые спортсмены попадают на пьедестал и получают хорошие призовые. Они только этому и рады», — приводит слова Бородавко Sport24.

25 октября совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.

Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24. 

Ранее Вероника Степанова заявила, что верит в своё участие на зимних Олимпийских играх 2026 года.

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