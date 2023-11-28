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Степанова: уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде — 2026

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Российская лыжница Вероника Степанова заявила, что верит в своё участие на зимних Олимпийских играх 2026 года.
Степанова: уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде — 2026
  • РИА Новости
  • © Иван Михайлов

«Жалею ли я о том, что меня нет на Кубке мира? Нет. Но уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде 2026 года. Наш разрыв с мировыми спортсменами сокращается. Так что ждите нас», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

Спортсменка является олимпийской чемпионкой Игр — 2022 в эстафете.

25 октября совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.

Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24. 

Ранее Елена Вяльбе назвала ожидаемым продление отстранения российских лыжников.

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