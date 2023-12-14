Финишные разборки в спринте: Большунов отразил атаку Терентьева, а Баранова обогнала Степанову на этапе Кубка России

Александр Большунов выиграл соревнования в классическом спринте на третьем этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. На финишной прямой в финале он занял более накатанную лыжню и не позволил Александру Терентьеву обогнать себя. Алёна Баранова, напротив, несмотря на не самую удачную позицию для атаки, опередила Веронику Степанову на последних метрах дистанции. Благодаря победе она возглавила зачёт в этом виде программы, подвинув на второе место Анастасию Фалееву, которая упала в середине дистанции и не сумела вмешаться в борьбу за медали.

В Кирово-Чепецке с классического спринта стартовал третий этап Кубка России по лыжным гонкам. На турнир приехали практически все сильнейшие спортсмены, за исключением Натальи Терентьевой, продолжающей восстанавливаться после перенесённой операции, и Сергея Устюгова, пока ещё ни разу не выступавшего этой зимой.

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак пообещала начать соревноваться, правда, предпочла стартовать только в дистанционных гонках. Так что в её отсутствие всё внимание на лыжне было вновь приковано к Веронике Степановой, которая, правда, также предпочитает разделки, и к лидеру спринтерского зачёта Анастасии Фалеевой.

Погода в Кировской области на этой неделе оказалась более благосклонна к атлетам, чем в Чусовом, где этап пришлось отменить из-за морозов. Здесь было холодно, однако столбик термометра не опускался ниже −15 °C, а в четверг шёл легкий снег, не создававший атлетам дополнительных сложностей.

В прологе у женщин обошлось без неожиданностей, все лидеры попали в топ-30, а лучшее время показала Алёна Баранова. У мужчин не сумел пройти сито квалификации Денис Спицов. Обладатель пяти олимпийских медалей вышел на лыжню под первым номером, но в итоговом протоколе оказался только 38-м. Возглавил же список Александр Терентьев, который обошёл своего тёзку Большунова на четыре с половиной секунды.

Главным героем четвертьфиналов стала Ольга Якимушкина. В начале дистанции на первом подъёме она наступила на свою же лыжу и упала. Тем не менее спортсменка быстро встала, догнала пелотон и в итоге со второго места отобралась в следующую стадию турнира.

Очень сильным получился третий забег, в который попали Степанова, Ольга Царёва и Дарья Непряева. В таком порядке девушки и финишировали, но сестра олимпийской чемпионки всё же сумела квалифицироваться в полуфинал как лаки-лузер. Столь же упорная борьба развернулась между Фалеевой, Елизаветой Пантриной и Марией Истоминой. Подопечная Юрия Бородавко, которая в отсутствие Терентьевой возглавила общий зачёт Кубка России, совсем немного уступила конкуренткам, однако сумела отобраться по времени.

Не поддержал прыть своей жены Иван Якимушкин, который выбыл уже в четвертьфинале, финишировав только пятым. Из лидеров сборной не прошли в полуфинал также Савелий Коростелёв, проигравший в борьбе за второе место разножку Илье Семикову, и Артём Мальцев.

Заставил понервничать болельщиков Александр Большунов, который выбрал непривычную для себя тактику и большую часть дистанции шёл третьим. Трёхкратный олимпийский чемпион выбрался на первую позицию только на последнем подъёме, после чего спокойно квалифицировался в следующую стадию на пару с Ермилом Вокуевым.

Полуфинальные забеги у девушек преподнесли несколько сюрпризов. В первом вновь удивила Якимушкина, которая долго держалась в конце пелотона, но на финише дистанции выбралась на третью строчку вслед за Степановой и Барановой, пройдя далее как лаки-лузер. А Истомина оказалась последней.

Во второй шестёрке путёвку в следующую стадию в борьбе с Непряевой вырвала Анастасия Кириллова. Дарья не отобралась даже по времени, поскольку забег получился медленнее предыдущего. А победу ожидаемо одержала Фалеева.

У мужчин в полуфиналах обошлось без сюрпризов — первыми финишную черту пересекли Терентьев и Большунов, причём последний вновь предпочёл не рвать жилы с первых метров и разгонять шестёрку, а отработать лишь заключительный отрезок. За остальные места развернулась нешуточная борьба: в одном из подъёмов палку сломал Сергей Ардашев, а Вокуев совсем чуть-чуть уступил Червоткину на финише.

У женщин решающий забег сложился драматично. Основной претендент на победу — Фалеева, упала в середине дистанции после спуска. Поэтому за медали побороться не смогла. А основную конкуренцию Степановой составила Баранова. Она долго отсиживалась за спинами соперниц, но на последней прямой оказалась прямо за Вероникой.

Алёна какое-то время так и держалась позади, но затем всё же вышла на параллельную лыжню и сумела обойти олимпийскую чемпионку. Тройку сильнейших замкнула Кириллова. Якимушкина осталась четвёртой.

«Происходила тактическая борьба. Я хорошо себя чувствовала в прологе и знала, что всё должно получиться. Успешно провели последнюю неделю. Я выходила за Вероникой на финише и сначала думала проехать за ней до конца, потому что та лыжня лучше всего раскатана, но потом почувствовала: накатываю на неё сзади — и поэтому решила выйти на соседнюю лыжню. Рискнула. Пошли эмоции. И сумела победить», — призналась Баранова после гонки.

У мужчин Терентьев и Большунов уже к середине дистанции оторвались на приличное расстояние и устроили настоящие разборки между собой. На повороте к финишу они шли плечом к плечу и боролись в первую очередь за место на более раскатанной лыжне. И это противостояние вновь выиграл трёхкратный олимпийский чемпион.

Терентьев попытался побороться за золото, вынырнув, как и Баранова ранее, на параллельную прямую, но быстро передумал продолжать борьбу, расположившись за Большуновым и предпочтя сохранить за собой серебро. Третьим стал Червоткин.

«Мы все из одной группы — Юрия Бородавко. Поэтому соревновались между собой. И когда ребята боролись, перекрывали друг друга, думал: «Главное не упасть и не сломать палку». Потому что, когда силы равны, идёт тактическая борьба. И мне повезло, что я встал на более быструю лыжню. Когда Александр вышел на соседнюю, он понял: её уже припорошило снегом и лыжи идут не так хорошо, как по накатанной», — признался после финиша Большунов.

Однако Червоткин отметил, что трёхкратный олимпийский чемпион всё же немного лукавил.

«Удержать высшую позицию в финале может тот, кто сэкономил больше сил к решающему забегу и лучше готов. Поэтому нам есть чему учиться у Саши и к чему стремиться», — добавил Алексей.

По итогам гонки Баранова обошла Фалееву в зачёте спринта, а Большунов ещё больше упрочил своё лидерство во всех рейтингах, одержав восьмую победу подряд.