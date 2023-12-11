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Степанова: Большунов выигрывает всё, что может, он уникум

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Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова назвала Александра Большунова уникумом, объясняя его победы во всех гонках текущего сезона.
Степанова: Большунов выигрывает всё, что может, он уникум
  • Gettyimages.ru

«Большунов выигрывает всё, что может, потому что он уникум. А я выигрываю там, где я могу выигрывать, и не выступаю в тех соревнованиях, где пока не могу победить. И дальше буду так делать — выбирать старты, где могу победить», — цитирует Степанову «Матч ТВ». 

Александр получил травму спины минувшим летом на сборах, поэтому подходил к сезону с серьёзными ограничениями в тренировочной работе. Однако атлет смог одержать победу в масс-старте классическим стилем и свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

Ранее Степанова заявила, что россияне должны участвовать в международных соревнованиях на тех же условиях, что и другие.

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