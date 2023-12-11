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Степанова: россиянам нужно участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и у других

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова считает, что россияне должны участвовать в международных соревнованиях на тех же условиях, что и другие.
Степанова: россиянам нужно участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и у других
  • Gettyimages.ru

«Хочу очень возгордиться нашими сильными женщинами из российского спорта. Это я про Валентину Родионенко и Елену Вяльбе. Я с ними согласна, что нам нужно участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и другие команды, либо пусть все идут скандинавским лесом», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, государственная символика стран будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее сообщалось, что НОК Белоруссии считает дискриминационным участие в Играх без национальных символов.

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