Степанова: россиянам нужно участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и у других

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова считает, что россияне должны участвовать в международных соревнованиях на тех же условиях, что и другие.

«Хочу очень возгордиться нашими сильными женщинами из российского спорта. Это я про Валентину Родионенко и Елену Вяльбе. Я с ними согласна, что нам нужно участвовать в соревнованиях на тех же условиях, что и другие команды, либо пусть все идут скандинавским лесом», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, государственная символика стран будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее сообщалось, что НОК Белоруссии считает дискриминационным участие в Играх без национальных символов.