НОК Белоруссии считает дискриминационным участие в Играх без национальных символов

Национальный олимпийский комитет Белоруссии считает дискриминационным участие в Играх без национальных символов.

«Существующие строгие ограничения, включая участие в соревнованиях без национальных символов, ограниченное количество квалификационных соревнований — все эти условия по-прежнему являются крайне дискриминационными по отношению к атлетам нашей страны», — говорится в заявлении.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, государственная символика стран будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее в Латвии осудили решение МОК допустить россиян на Олимпиаду-2024.