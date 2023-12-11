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НОК Белоруссии считает дискриминационным участие в Играх без национальных символов

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Национальный олимпийский комитет Белоруссии считает дискриминационным участие в Играх без национальных символов.
НОК Белоруссии считает дискриминационным участие в Играх без национальных символов
  • РИА Новости

«Существующие строгие ограничения, включая участие в соревнованиях без национальных символов, ограниченное количество квалификационных соревнований — все эти условия по-прежнему являются крайне дискриминационными по отношению к атлетам нашей страны», — говорится в заявлении.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, государственная символика стран будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее в Латвии осудили решение МОК допустить россиян на Олимпиаду-2024.

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